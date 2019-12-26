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Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle

26.12.2019 | 01:15

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor! Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 6.bölüm ile ATV ekranlarında seyirci ile buluştu. Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve reyting zirvesinde yerini alan dizisi ile ilgili olarak Kuruluş Osman 6. Bölüm ATV tekrar izle şeklindeki sorgulamalar internet üzerinden devam ediyor. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler ‘Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça izle’ aratmasını yapıyorlar. Dün akşam ekrana gelen bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir ediyor. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlıyor. İşte Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 6. Bölüm izle yeni bölüm izle

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?

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