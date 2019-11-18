Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, yaşadıklarını canlı yayında böyle anlattı!
Naim Süleymanoğlu’nun ölüm yıldönümünde, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin başrol oyuncuları başarılı sporcuyu Kahvaltı Haberleri’nde andı! Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri üstüne çeken Hayat Van Eck ve Naim Süleymanoğlu'nun annesini canlandıran Selen Öztürk yaşadığı duygusal anları seyirci ile paylaştı...
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