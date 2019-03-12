Emlak zengini yaşlı adamın ceset parçaları Müge Anlı canlı yayınında bulundu!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan kötü haber geldi. Antalya'da yaşayan emlak zengini yaşlı adam, 22 Ocak günü emlakçıyla görüşmeye gitmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Almanya'da yaşayan oğlunun kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Yetkilileri ile Müge Anlı ve ekibinin günler süren aramaları 11 Mart'ta sona erdi.

Canice katledip, ormana gömdüler

Antalya'nın Kepez ilçesinin Varsak bölgesindeki ormanlık alana piknik yapmak için giden Müge Anlı izleyicisi, yeni kazılmış bir alan fark etti. İzleyicinin Anlı ekibini araması üzerine ekip bölgeye gitti. Emniyet yetkilileriyle beraber bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, alanda kazı çalışması başlattı. Canlı yayında takip edilen kazı çalışmasının sonucunda kadavra köpeklerinin de yardımıyla siyah poşet içerisinde bir ceset bulundu. Necla Uçar, bulunan cesedin babası Asım Bayram'a ait olduğunu teşhis etti. Emniyet yetkilileri kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı DNA Testi Raporu'nu bekliyor.