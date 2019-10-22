Esra Erol'dan canlı yayında böyle yardım istemişti... Vahşi bir cinayete kurban gitti!
Esra Erol'dan evladına kavuşmak için yardım isteyen Ali Keskin silahlı kavgada vurularak can verdi. Husumetli olduğu aile ile girdiği silahlı çatışmada ölen Ali Keskin evladına kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istemiş ve gündem olmuştu.
ESRA EROL 21 EKİM PAZARTESİ CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE! HAMİLE KARISINI TERK EDEN KOCADAN FLAŞ MESAJ...
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