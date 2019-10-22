Esra Erol'dan canlı yayında böyle yardım istemişti... Vahşi bir cinayete kurban gitti!

Esra Erol'dan evladına kavuşmak için yardım isteyen Ali Keskin silahlı kavgada vurularak can verdi. Husumetli olduğu aile ile girdiği silahlı çatışmada ölen Ali Keskin evladına kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istemiş ve gündem olmuştu.