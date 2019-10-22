Küçük kızı annesine göstermediği iddia edilen Mehmet Keskin canlı yayında!
Esra Erol’da bugün! Akıl almaz olaylar şok iddialar Halit Keskin çocuğuna kavuşacak mı? İdris Coşkun canlı yayında Halit Keskin ile yüzleşecek. Acılarla dolu bir hayat hikayesi… Öz babasının istismarına uğrayan Burçin’in hiç bilinmeyen hayat hikayesi… Durak Bora’ın eşi için iddiaları ? Çok daha fazlası Esra Erol’da...
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Küçük kızı annesine göstermediği iddia edilen Mehmet Keskin canlı yayında! 22.10.2019 | 09:19
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Vuslat 25. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı hemen izle! 21.10.2019 | 10:24
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Çocuk 6. Bölüm fragmanı yayınlandı! 21.10.2019 | 10:18
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Zalim İstanbul 15. Bölüm 3. yeni Fragmanı yayınlandı hemen izle! 21.10.2019 | 10:02
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Aşk Ağlatır 7. bölüm fragmanı yayınlandı 20.10.2019 | 14:58
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Prof. Dr. Üstün Dökmen: "İnsan hayatta bir iz bırakmak ister" 19.10.2019 | 15:35
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Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanı yayınlandı 19.10.2019 | 01:37
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Payitaht 'Abdülhamid' 92. son bölüm fragmanı 18.10.2019 | 09:43
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Şampiyon 6. bölüm fragmanı yayınlandı! 17.10.2019 | 10:16