Küçük kızı annesine göstermediği iddia edilen Mehmet Keskin canlı yayında!

Esra Erol’da bugün! Akıl almaz olaylar şok iddialar Halit Keskin çocuğuna kavuşacak mı? İdris Coşkun canlı yayında Halit Keskin ile yüzleşecek. Acılarla dolu bir hayat hikayesi… Öz babasının istismarına uğrayan Burçin’in hiç bilinmeyen hayat hikayesi… Durak Bora’ın eşi için iddiaları ? Çok daha fazlası Esra Erol’da...