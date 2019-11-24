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Güvercin 1. Bölüm (24 Kasım 2019 Pazar) 2. son fragmanı yayınlandı izle!

24.11.2019 | 15:55

Güvercin isimli dizinin 24 Kasım 2019 Pazar akşamı Star TV'de yayınlanacak 1. Bölüm son fragmanı yayınlandı...

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