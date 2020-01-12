Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyaset yolculuğunda gücünü hep gönülden sevdalı olduğu milletinden aldı. Milletinin refahı, huzuru ve mutluluğu için yorulmadan çalıştı. Hiçbir zorluktan yılmadı, hiçbir engele de takılıp kalmadı.Her zaman milletinin yanında olan Başkan Erdoğan'ın, bazen gülümseten, bazen duygulandıran anları A Haber tarafından hazırlanan Milletin Adamı belgeseliyle ekranlara taşındı... İşte o belgesel...
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