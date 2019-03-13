Müge Anlı, Asım Bayram cinayetinde şok gelişme! 4 kişi gözaltına alındı... Ferluga Karatuğ kimden korktuğu için itiraf etmiyor?

Müge Anlı'da cesedi 8 parça halinde bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga Karatuğ, suçunu kimden korktuğu için itiraf etmiyor? Müge Anlı 13 Mart Çarşamba canlı yayınında Türkiye'yi sarsan ve servet avcıları tarafında işlendiği ortaya çıkmak üzere olan vahşi cinayeti çözüyor... Asım Bayram servetinin kurbanı olurken Ferluga Karatuğ servet avcısı cinayet şebekesi içindeki rolünü itiraf edecek mi? Müge Anlı, canlı yayındaki vahşi cinayet itirafı ile yine Türkiye'de çok konuşulacak bir gazetecilik başarısına imza atacak.