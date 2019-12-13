Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı: Cahit Ergül, arkadaşı Mehmet Elbay'ın kaybıyla ilgili konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2361. bölümüyle ekranlara geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'nın yeni bölümünde olaylar aydınlanmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra bir çok sosyal sorumluluk projesiyle de adından sıkça söz ettiren, ekranların sevilen programı Müge Anlı'da sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. Cahit Ergül, arkadaşı Mehmet Elbay'ın kaybıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu!