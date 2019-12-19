Müge Anlı'ya doğum günü için özel şarkı bestelediler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 19 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında pasta kesti ve kendisi için özel bestelenen şarkıyı dinledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:20
Müge Anlı'ya doğum günü için özel şarkı bestelediler 19.12.2019 | 10:25
01:00
02:00:24
06:33
00:45
00:18
Özcan Deniz'in yeğeninin Ferrari kullandığı görüntüler olay yarattı! 19.12.2019 | 00:36
05:25
02:13:04
00:44
00:59
02:00:19
00:56
Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı 17.12.2019 | 23:50
34:14
02:13:21
01:02
Çocuk 14. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 13:44
00:40
Elimi Bırakma 58. Bölüm (17 Aralık 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle! 17.12.2019 | 13:05
13:28
04:11
00:45