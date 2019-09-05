Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm tamamı tek parça (yeni sezon başladı) hemen izle!

SEN ANLAT KARADENİZ'DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ!

Sen Anlat Karadeniz başladı! ATV'nin yeni sezonda merakla beklenen yeni bölümünde Nfes ve Tahir'in yaşadığı zor anlar ekran başındakilere heyecan yaşattı.

SEN ANLAT KARADENİZ YEN BÖLÜM İLE YENİ SEZONA FIRTINA GİBİ GİRDİ!

Milyonların merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm ile ATV'de yeni sezona hızlı bir giriş yaptı! Kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayeti ardından İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes'in 'Bugün bir kadın daha öldürüldü' sözleri ile büyük merak uyandıran dizi 4 Eylül Çarşamba gecesi yeni bölümi ile yayaınlandı.

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.