Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm tamamı (tek parça olarak) hemen izle! Yeni sezon ilk bölüm nefes kesti!

Atv'nin en sevilen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz 54. bölümüyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Büyük bekleyişi sona erdiren yeni bölüm dün akşam ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz 54. bölüm tamamını tek parça olarak buradan hemen izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.