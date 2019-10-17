Çarşamba akşamları ekranları başından ayrılmayan izleyiciler diziyi anbean takip ediyorlar. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran ve milyonlarca kişi tarafından izlenen dizide heyecan ve aksiyon eksik olmuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça izle. SAK son bölüm full izle

Sen Anlat Karadeniz 60. Bölüm izle yeni bölüm izle

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.