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Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda küfürlerin havada uçuştuğu tekme tokat kavga kamerada

31.10.2019 | 15:59

Ankaragücü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çıkan sözlü tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Olaylar, delegelerden Ali İhsan Mutlu’nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner'in sert tepkisi üzerine başladı.

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