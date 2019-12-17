Bakan Kasapoğlu'ndan TBMM'de muhalefete tarihi ayar

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Gençlik ve Spor Bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na çok sert yanıt verdi.