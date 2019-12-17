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Bakan Kasapoğlu'ndan TBMM'de muhalefete tarihi ayar

17.12.2019 | 00:27

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Gençlik ve Spor Bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'na çok sert yanıt verdi.

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