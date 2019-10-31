Beğendiği futbolcu Kaka ile selfie çektirmek için kart gösteren kadın hakem sosyal medyada olay oldu!

Brezilya'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında kadın hakem, eski futbolcu Kaka (Ricardo Izecson dos Santos Leite) ile öz çekim yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, fotoğraf çektikten sonra maçı devam ettirdi.

Rio de Janeiro'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın kadın hakemi, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için maçın 50'inci dakikasında oyunu durdurup efsane oyuncuya sebepsiz yere sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, Kaka ile öz çekim yaptıktan sonra maçı devam ettirdi. Ünlü futbolcu, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.



Müsabaka, 4-2 Brezilya galibiyetiyle sona ererken, eski futbolcu Kaka, 1 gol ile katkı verdi.