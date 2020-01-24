Erman Toroğlu: Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir
Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın görevine son verdi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir." ifadelerini kullandı.
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