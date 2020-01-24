Web TV Spor Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok

Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok

24.01.2020 | 23:59

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Rizespor'un sayılmayan golüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Çaykur Rizespor'un faul gerekçisiyle sayılmayan golünde, Rizeli oyuncu yükseliyor, yükselirken Galatasaraylı oyuncu altta kalıyor. Benim kararım %100 gol.'' ifadelerini kullandı.

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