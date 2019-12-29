Web TV Spor "Fatih Terim Taylan Antalyalı konusunda yanlış yaptı"

"Fatih Terim Taylan Antalyalı konusunda yanlış yaptı"

29.12.2019 | 17:24

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Uluç, sarı-kırmızılı futbolcu Taylan Antalyalı ile ilgili "Fatih Terim, Taylan Antalyalı konusunda ısrarcı olsaydı şimdi daha iyi bir Taylan izliyor olurduk." ifadelerini kullandı.

Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcuların maç temposunu yakalamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seri, Nzonzi ve Lemina konusunda gösterilen ısrar Taylan Antalyalı konusunda gösterilseydi Taylan'ın bundan çok daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Taylan ciddi bir istikrarla gelmişti ve Galatasaray'da forma almak için çok bekledi. Açıkçası Taylan Antalyalı'nın oynayamayacak düzeyde fiziksel eksikliği olduğunu düşünmüyorum."

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