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Feyenoord Oğuzhan Özyakup transferini böyle duyurdu

Feyenoord Oğuzhan Özyakup transferini böyle duyurdu
29.01.2020 | 18:46

Feyenoord, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar kiraladı. Hollanda ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu videoyla duyurdu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özkayup'u Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiraladı.

Siyah-beyazlı ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Oğuzhan Özyakup'un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam'a kiralanmıştır" denildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Ligde 12 maça çıkarken, bir asist ve bir gol kaydetmişti.

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