Web TV Spor Galatasaray - Real Madrid maçında Belhanda kendisini ıslıklayan taraftarları böyle protesto etti!

Galatasaray - Real Madrid maçında Belhanda kendisini ıslıklayan taraftarları böyle protesto etti!

23.10.2019 | 09:08

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray'da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ömer Bayram'a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:29
Galatasaray - Real Madrid maçında Belhanda kendisini ıslıklayan taraftarları böyle protesto etti! 23.10.2019 | 09:08
03:27
Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi Zidane ve Ramos'tan iddialı flaş açıklamalar! 22.10.2019 | 15:59
11:02
Galatasaray - Real Madrid maçında Falcao neden oynamıyor? 22.10.2019 | 15:15
03:43
İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel kadrosu... Orta sahada gözler kimin üstünde? 22.10.2019 | 12:34
10:28
Galatasaray mı, Real Madrid mi? Emre Bol'dan maç öncesi çok konuşulacak Galatasaray Ve Falcao yorumu! 22.10.2019 | 12:03
12:16
Denizlispor - Fenerbahçe maçında Emre'nin faul yaptığını söyleyen Erman Toroğlu'dan sert çıkış: "2 bin kağıdına iddiaya girelim!" 21.10.2019 | 17:09
14:07
Turgay Demir: ''Beşiktaş toparlanmazsa küme düşer!'' 21.10.2019 | 10:47
11:37
Turgay Demir: ''Falcao takımın ayarını bozdu!'' 21.10.2019 | 10:46
02:09
Kupa sevinci yaşamadılar, asker selamı verdiler 20.10.2019 | 18:09
02:11
Erzincan’da off-road yarışları nefes kesti 19.10.2019 | 18:13
00:55
Meksika'da futbolcular ödenmeyen maaşlarını sahada hareketsiz kalarak protesto etti 19.10.2019 | 13:06
02:44
Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, taraftarlarla buluştu 18.10.2019 | 18:19
01:11
Sörloth'un tranferi için ipler Trabzonspor'da 18.10.2019 | 15:28
10:34
Turgay Demir: ''Galatasaray - Sivasspor maçının berabere biteceğini düşünüyorum!'' 18.10.2019 | 15:22
10:35
Volkan Demir: ''Falcao, Real Madrid maçında kesin oynayacak!'' 18.10.2019 | 14:34
05:19
Trabzonspor rekora doymuyor! 18.10.2019 | 14:25
11:54
Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i 18.10.2019 | 14:23
01:19
Fenerbahçe İrfan Can'dan vazgeçmiyor 17.10.2019 | 15:17
10:18
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret 17.10.2019 | 14:53
15:31
Okan Koç, Beşiktaş'ta başkanlık yarışını değerlendirdi! 17.10.2019 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN