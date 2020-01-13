Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Jesse Sekidika...
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Jesse Sekidika, Galatasaray'da kalıyor. Nijeryalı genç futbolcu Bursaspor'a kiralanmayacak. İşte detaylar...
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