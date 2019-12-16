İstiklal Marşı'nı gururla söyleyen Buz Hokeyi Milli Takımı yurda döndü

A Milli Buz Hokeyi Takımı’nın Bulgaristan’ı 4-1 mağlup ettiği maç sonrası İstiklal Marşı krizi yaşandı. Maç sonrası yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesilerek başka bir müzik çalındı. Yaşananların ardından milliler bugün yurda döndü.

Hırvatistan'da 2022 Kış Olimpiyatları Ön Elemeleri sırasında A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın oynadığı maç sonrası skandal anlar yaşandı. Milli takımın Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği maç sonrası yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesilerek klasik müzik çalındı. Milli takım oyuncuları, yaşanan skandal sonrası bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı. Bugün öğle saatlerinde yurda dönen kafilede Milli Takım Antrenörü Deniz İnce, havalimanında açıklamalarda bulundu.

"AVAZIMIZ ÇIKTIĞI KADAR HERKESE İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETTİK"

İstiklal Marşı skandalını değerlendiren İnce, "Üzücü. Yaklaşık 30 senedir birçok uluslararası turnuvalara katıldım. Şimdiye kadar hiçbir ülkede hiçbir ülkenin marşının kesildiğini görmedim. Bu bizim başımıza gelen üçüncü hadise. Daha önce Sırbistan'da ve Bulgaristan'da olmuştu. İnsan üç kere yaşanınca neden sadece bizim başımıza geliyor diye sormadan duramıyor tabi. Çok üzücü oldu ama önemli değil. Biz avazımız çıktığı kadar herkese İstiklal Marşımızı dinlettik. Bayrağımız yine maçtan sonra rakibin üzerindeydi" diye konuştu.

Bir yetkilinin yaşananlarla ilgili kendilerine bilgi verip vermediğinin sorulması üzerine İnce, "Olaydan sonra soyunma odasına bir yetkili geldi. Teknik bir arıza olduğunu söyledi. Çok özür diledi ama yazılı olarak herhangi bir şey gelmedi. Sadece hayatımda ilk defa gördüğüm birisi teknik bir problem olduğunu söyledi" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI'NI SÖYLEMEMİZDEN ETKİLENDİKLERİNİ İFADE ETTİLER"

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu yetkililerinin kendilerine yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını ilettiğini belirten İnce, "Hepsi de bizim İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söylememizden etkilendiklerini ifade ettiler. Biz galibiyetin tadını çıkarmak istedik. Bu olaya kendimizi çok kaptırmak istemedik o anda. Ama şimdi o da geçti, daha iyi düşünme vaktimiz oldu. Neden acaba bizim başımıza geliyor diye biraz soruyoruz. Eminim federasyon yetkililerimiz konuyla ilgili yerlere yazılarını göndereceklerdir" ifadelerini kullandı.

ÖZMEN: "HER SEFERİNDE YANLIŞLIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Milli Takım Kaptanı Emrah Özmen ise, "Bu tarz olayları daha önce de yaşadık. Türkiye için bu kasıtlı mı yapılıyor onu da bilmiyoruz. İlk olsa şaşırmazdık ama bu üç oldu. Maçtan sonra farklı bir motivasyon ile o marşı söylüyorsunuz. Benim kendi açımdan iyi oldu müziksiz söylemek. Çok farklı bir ortamdı, hepimiz duygulandık. Bir ara arkamızda olan Bulgar oyuncular marş kesilince güldüler, sonra sesimizi duyunca onlar da susmak zorunda kaldı. Kasıtlı mı yapıldı bilmiyorum ama yöneticilerimizin bunu bir sonuca bağlaması gerekiyor. Dünya Hokey Federasyonu'ndaki insanların da tepkisini alıyor bu durum ama her seferinde yanlışlık olduğunu söylüyorlar. Biz marşımızı müzikle beraber söylüyoruz. Ama müzik sesimizi bastırıyor normal şartlarda. Biz söylediğimiz gibi devam ettik marş kesilince. Bu Bulgarların gülmesi veya arkasından bu olayın yaşanmasından dolayı daha motivasyon oldu, sesimiz yükseldi. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Bizim için İstiklal Marşı'nın ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya gösterdik" açıklamasını yaptı.