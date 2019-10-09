Milli Futbolcular Merih Demiral ve Zeki Çelik Açıklamalarda Bulundu!

Milli futbolcular, A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kariyerini İtalya Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarının önemine değinerek, "Öncelikle tabii ki Arnavutluk maçını alırsak eğer grupta çok iddialı bir hale geleceğiz. Bu iki maç bizim için çok kritik. İnşallah iyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olacak. Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Onlar için güzel bir hava var. Biz her zaman sahaya 3 puan için çıkıyoruz. Sanırım Avrupa elemelerinde en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlar bizim için büyük tecrübe oluyor. İnşallah bu önümüzdeki maçta da gol yemeden yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grubu lider bitereceklerine inandıklarının altını çizen Merih, "O heyecanı yaşıyoruz. Takım içerisinde çok güzel bir hava var. İnşallah öncelikle Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Güzel olacağına eminiz." diye konuştu.

Juventus'un Fransız oyuncusu Blaise Matuidi ile Konya'daki Fransa maçının ardından konuştuklarını da aktaran genç futbolcu, "Matuidi ile konuşuyorum. Geçen maç Konya'daydı, atmosferden çok etkilenmiş. Bizi maç öncesinde tribüne çağırıyorlar ya ondan çok etkilenmiş. 'Bana da yaparlar mı?' diyor. Çok güzel muhabbet oldu. Bizim için çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki maçta da güzel oyunumuzu sahaya yansıtırız." şeklinde görüş belirtti.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Ronaldo ile de iyi bir arkadaşlığının bulunduğunu anlatan Merih Demiral, "Ronaldo ile konuşuyoruz. 2 galibiyet alıp, gittiğimizde beni tebrik etti. 'Hep takip ediyorum' dedi. Zaten Türk halkını çok seviyor. Aramız çok iyi, çok mütevazı bir insan." şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takım'da birlikte oynadıkları birçok genç oyuncu ile A Milli Takım forması giymelerinin avantajından da bahseden Merih, şunları kaydetti:

"Genel olarak hepimiz büyük oranda Ümit Milli Takım'dan beraber geldik. O bizim için çok büyük bir şans oldu. Hep beraber genç yaşta oynuyorduk. A Milli Takım'a da beraber çıkmamız çok güzel oldu. Birbirimizi iyi tanıyoruz, sahada ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu bizim için çok önemli. İnşallah bunu Avrupa Şampiyonası ile taçlandırıp, çok güzel tecrübeler edinmek istiyoruz."

ZEKİ ÇELİK: "BU MAÇI KAZANIRSAK GRUBU BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Kariyerini Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de sürdüren milli futbolcu Zeki Çelik de Arnavutluk maçının önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımızda Arnavutluk ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Fransa ile final maçına çıkacağız. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Takım içinde de konuşuyoruz ve bunu istiyoruz. Kesinlikle Arnavutluk maçını almamız lazım. Fransa maçını sonra düşüneceğiz. Arnavutluk, bu maçı final olarak görüyor. Son maçta İzlanda'yı yenerek hırslandılar. Onları yenerek saf dışı etmek istiyoruz. Sonra Fransa maçına motive bir şekilde çıkacağız. "

Konya'daki Fransa galibiyetinden sonra Fransa'daki takım arkadaşlarıyla aralarında geçen diyalogdan da bahseden Zeki, şunları söyledi:

"İlk maçı kazandıktan sonra kimse bunu bizden beklemiyordu. Oraya gidince herkes tebrik etti, takım arkadaşlarım da tebrik etti. Fransızlar biraz bize karşı hırslandı. İkinci maçta yeneceklerini dile getiriyorlar ama ben de 'sizi yine yeneceğiz' diyorum. İnşallah onları orada yenmek nasip olur. O gün çok motive olduk ve takım olarak çok inandık. Onlardan çok daha iyi oynadık ve kazandık. O gün onlar kötüydü gerçekten. Biz çok iyiydik. Çok motive olmuştuk. Oradaki maçta da çok motive olacağız, sahaya kazanmak için çıkacağız. "

Zeki Çelik, Lille'deki takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın da adaptasyon sürecini atlatmaya başladığını belirterek, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Yavaş yavaş takıma adapte oluyor. Gelmesi benim için de iyi oldu. İyi anlaşıyoruz, takıma da uyum sağladı. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız kulüp içerisinde ona çok inanıyor. İleride daha çok alıştığında adından söz ettirecek ve Fransa'da çok iyi işler yapacaktır." diye konuştu.