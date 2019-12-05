Ringde inanılmaz olay! Boksörler aynı anda böyle nakavt oldu!
Ringlerde gerçekleşmesi oldukça zor olan; 'İki boksörün aynı anda nakavt olması' kameralara böyle yansıdı...
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