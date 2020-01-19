Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim

Bu yıl 17. si düzenlenen ING All Star 2020'de smaç yarışması güne damga vurdu. Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim'in (Pınar Karşıyaka) boy gösterdiği yarışmayı Pınar Karşıyaka forması giyen Onuralp Bitim kazandı.

ING All-Star 2020 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Smaç Yarışması'nda, Pınar Karşıyaka'dan Onuralp Bitim birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun smaç yarışmasında Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) mücadele etti.

Şarkıcı Ben Fero, oyuncu Ozan Güven, eski basketbolcular Nevriye Yılmaz, Muratcan Güler ve Ömer Saybir'in jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Johnson ile Onuralp, finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı. Düzenlenen törende Onuralp Bitim'e, 20 bin liralık temsili hediye çeki verildi.