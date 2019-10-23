TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti. Görüşmede TFF Başkanı Özdemir, Türkiye-Fransa Milli Futbol karşılaşmasında Merih Demiral’ın giydiği 3 numaralı formayı Vali Yerlikaya’ya hediye etti.
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