Ziraat Türkiye Kupası kuraları canlı yayında çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu.