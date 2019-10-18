Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti 3 bin TL para cezasına çarptırıldı
Geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde okulda tartıştığı siyasi parti temsilcisinin başörtüsünü çeken Sühendan Göy, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı.
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