Web TV Yaşam Antalya’da cami avlusunda bedensel engelli kişinin tekme tokat gasp edilme anı kamerada

Antalya’da cami avlusunda bedensel engelli kişinin tekme tokat gasp edilme anı kamerada

17.10.2019 | 10:58

Antalya’da cami avlusunda bedensel engelli bir kişiyi darp ederek cebindeki 2 bin 900 TL’sini alan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 11 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda yaşandı. Avluda yürüyen bedensel engelli 43 yaşındaki Mevlüt Karabulut'un yanına gelen 32 yaşındaki Oğuzhan H., bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a saldırmaya başladı. Mevlüt Karabulut'u caminin duvarına dayayıp ağzını kapatan Oğuzhan H. bir süre yere yatırıp dövdüğü engellinin cebindeki 2 bin 900 TL'sini aldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan H. olduğunu belirledi. Evine gitmeyen ve parkta yatıp kalktığı belirlenen Oğuzhan H. Yeni Hal bölgesinde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Sarhoştum yiyip, içtiğimi, sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" dediği öğrenildi.


Öte yandan, şüphelinin engelli kişiyi darp edip parasını alma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Oğuzhan H.'nin yanında yürüdüğü Mevlüt Karabulut'u duvara sıkıştırıp, cebindeki parayı almaya çalıştığı görüldü. Saldırgan'ın Karabulut'u bir aracın arkasında yere yatırıp darp edip cebinden parasını alıp kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

07:12
İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı 17.10.2019 | 10:47
01:47
Antalya’da cami avlusunda bedensel engelli kişinin tekme tokat gasp edilme anı kamerada 17.10.2019 | 10:58
00:13
"Sahte Ajan" çetesine suçüstü 17.10.2019 | 10:52
05:45
Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' Mesajı! 17.10.2019 | 10:30
02:19
Barış Pınarı harekatında kullanılan yerli ve milli silahlar! 17.10.2019 | 10:22
01:10
Türkiye Genelinde Hava Durumu! 17.10.2019 | 10:24
01:10
İsmail bebeği, annesi ağladığı için yastıkla boğmuş 17.10.2019 | 09:59
01:20
İstanbul Kadıköy'de taksiciden alkollü şahıs ve kız arkadaşına uçar tekme 17.10.2019 | 09:41
05:17
İstanbul Taksim’de yabancı uyruklu iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada 17.10.2019 | 09:35
03:16
Başkent’te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı 17.10.2019 | 09:20
01:36
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı 16.10.2019 | 23:19
03:19
Kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı 16.10.2019 | 20:34
00:41
Ümraniye'de korkutan yangın 16.10.2019 | 20:34
03:25
Rusya'da uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu 16.10.2019 | 18:32
01:56
HDP önündeki ailelerden ‘Asker selamlı’ destek 16.10.2019 | 18:32
01:40
Asistan doktora jiletli saldırı 16.10.2019 | 18:32
01:47
Engelliye önce darp, sonra gasp kamerada 16.10.2019 | 18:32
01:31
Film gibi kovalamaca kazayla son buldu 16.10.2019 | 18:33
00:38
Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı 16.10.2019 | 18:33
00:21
İş yerinden hırsızlık yapan kadın kamerada 16.10.2019 | 18:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN