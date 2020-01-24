Web TV Yaşam Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada

24.01.2020 | 18:32

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tır sürücüsü devrilmek üzere olan yüküne aldırış etmeden devam ettirdiği tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaynarca ilçe merkezinden Karasu yoluna doğru seyir halinde olan tır sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği malzemeler adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasasında bulunan yüklerin her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olduğu tır sürücüsünün gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 01:17
Aşırı yüklü tırın tehlikeli yolculuğu kamerada 24.01.2020 | 18:32
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:16
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:08
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 01:56
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 24.01.2020 | 14:25
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 05:07
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 24.01.2020 | 14:16
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 01:49
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 24.01.2020 | 11:38
Meteoroloji'den 24 Ocak 2020 Cuma soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 03:42
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 24.01.2020 | 09:39
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 03:06
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 23.01.2020 | 12:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN