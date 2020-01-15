Web TV Yaşam Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar!

Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar!

15.01.2020 | 16:00

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

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