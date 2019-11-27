Boşandığı eşini çocuğunun yanında darp etti

Kocaeli'de bir kardiyolog, boşandığı eşine küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., 5 yaşındaki kızını annesine teslim etmek için A.G.'nin yaşadığı siteye geldi. Sitenin bahçesinde buluşan M.M. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında A.G.'ye saldırdı. M.M., dakikalarca 5 yaşındaki kızının yanında A.G.'yi darp etti. Olayı gören sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı.