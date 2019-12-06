Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu katledilen ve bugün doğum günü olan Ceren Özdemir, arkadaşları tarafından unutulmadı. Özdemir'in arkadaşları paylaştıkları videoda Ceren ile olan anılarını anlatırken onun doğum gününü kutladı.