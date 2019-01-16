Hatalı dönüş kazaya sebep oldu

Kaza, Ünye'nin Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan Serkan K. idaresindeki 52 LM 545 hafif ticari araç U dönüşü yapmak isterken aynı istikamette sol şeritten gitmekte olan Muhammet C.'nin kullandığı 52 LJ 520 plaklı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet C.'nin kullandığı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğini yıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.