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İzmir'de eşi tarafından öldürülen kadının son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı!

02.12.2019 | 16:48

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26) olaydan saniyeler öncesindeki son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı vatandaşların olaya müdahale etmeyip kaçması ile bir kadının cinayet zanlısını durdurmaya çalışması yer alıyor.

Olay, dün (pazar) saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O., sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


VATANDAŞLARIN KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ
Yunus O.'nun, eşi Ceylan O.'yu takip edip bıçakladıktan sonra kaçması, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ceylan O.'nun, arkadaşıyla birlikte yokuşu çıkmasından birkaç saniye sonra Yunus O.'nun onları hızlı bir şekilde takip ettiği görülüyor. Olayın gerçekleştiği sırada bazı vatandaşların müdahale etmeyip kaçtığı gözlenirken, Yunus O.'nun eşini bıçakladıktan sonra kaçtığı da yine güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kadının ise kaçmaya çalışan Yunus O.'yu durdurmaya çalışıp başarısız olması da görüntülerde yer aldı. Gözaltına alınan Yunus O., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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