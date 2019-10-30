Web TV Yaşam Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı

30.10.2019 | 08:36

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir (32) 34 FF 3580 plakalı kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır (30) ile Ömer Karabulut (21) yaralandı. Yaralılardan Barış Çakır'ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:59
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yat yattı: 3 yaralı 30.10.2019 | 08:36
01:56
Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü! 30.10.2019 | 08:06
03:14
Müge Anlı'da cinayet sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklamalar! 29.10.2019 | 17:08
03:11
4 gündür kayıp oğluna seslendi "Yalvarıyorum, dön gel artık" 29.10.2019 | 16:22
00:25
Mahkeme pazarda dehşet saçan emekli polis hakkındaki kararını açıkladı! Pazarcılardan 'Polis olduğunu söyleseydi' açıklaması... 29.10.2019 | 11:26
02:21
İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 29.10.2019 | 08:11
00:19
İstanbul'daki asker uğurlamasındaki silahlı kutlamaya gözaltı 28.10.2019 | 16:36
02:20
Muğla'da yol kenarında yürürken otomobil çarpan genç kadın canından oldu 28.10.2019 | 15:51
00:25
Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi; 1 ölü, 10 yaralı! 28.10.2019 | 12:12
05:57
Metrobüs durağındaki asansörde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı 28.10.2019 | 11:33
02:45
Terör estiren trafik magandası üniversiteli gence böyle dehşet yaşattı 28.10.2019 | 11:28
08:44
Balıkta inanılmaz hile... Balıkta 'Şeytanın aklına gelmez' dedirten sahtekarlık! Bayat balıkları bu yöntemlerle taze gösteriyorlar... 28.10.2019 | 11:04
06:27
İstanbul Kağıthane'de vatandaş motosiklet hırsızlarına böyle engel oldu 28.10.2019 | 10:49
00:27
Zeytinburnu hırsızları ‘suç makinası’ çıktı 28.10.2019 | 10:41
03:36
Gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' hayalet eve döndü 27.10.2019 | 16:31
03:51
Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler 27.10.2019 | 15:30
00:38
Giresun'da yürekleri yakan olay... Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu! 27.10.2019 | 12:53
01:43
İstanbul Kağıthane'de yavru kediyi kurtarmak isteyen genç az kaldın canından oluyordu! 27.10.2019 | 12:33
01:28
İstanbul’da “Kasap et, koyun can derdinde” dedirten motosiklet kazası kamerada 27.10.2019 | 11:59
00:36
DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü yer böyle görüntülendi! 27.10.2019 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN