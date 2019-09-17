Kanser ile olan mücadelesiyle bilinen Neslican Tay isimli genç kız yoğun bakıma alındı

Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay, yoğun bakıma alındı. Takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyor. 20 yaşındaki Neslican, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Genç kızın Instagram hesabından "Yeniden ayağa kalkma vakti" başlığıyla paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyor...