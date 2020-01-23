Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası
Ankara'da kepçe kulak ameliyatı olan çocuğunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anne Nurhan S., yargılandığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nurhan S., savunmasında, kepçe kulak olan oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini belirterek, "Ben çocuğumu çok seviyorum. O gün bana 'Anne çok kötü hissediyorum. Beraber dua edip ölelim' dedi. Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim" dedi.
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