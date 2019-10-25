Web TV Yaşam İşte sahte kıymayı anlamanın yolu... Şeytanın bile aklına gelmez! İşte içinde et olmayan sahte kıyma imalatı böyle yapılıyor...

İşte sahte kıymayı anlamanın yolu... Şeytanın bile aklına gelmez! İşte içinde et olmayan sahte kıyma imalatı böyle yapılıyor...

25.10.2019 | 09:48

İçinde et olmayan sahte kıyma nasıl anlaşılır? Sahte kıyma nasıl üretiliyor? Yapay kıyma nasıl üretilir? İçinde et olmayan kıyma üreten gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynuyor. Gıda sahtekarları akılalmaz bir yöntemle içinde et olmayan kıyma üretiyor. İşte uzmanlardan içinde et olmayan sahte kıymayı anlama yöntemleri ve etsiz kıyma üretimi...

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