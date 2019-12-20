Meteoroloji'den kar, sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (20.12.2019)

Meteoroloji'den son dakika hava durumuyla birlikte sis ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşarken İstanbullu vatandaşlar kar yağışını bekliyor. MGM'den İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu uyarısı peş peşe geldi. Özellikle yurdumuzun genelinde sis ve yağışlı havalar hakim olurken yola çıkacak sürücüler sisli havaya karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor