Web TV Yaşam "Örümcek Adam" gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada

"Örümcek Adam" gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada

16.11.2019 | 18:05

Esenler ve Bağcılar’da ‘Örümcek Adam’ gibi duvara tırmanarak girdikleri evlerden 30 bin TL’lik hırsızlık yapan şahısların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ekim'de Bağcılar Yıldıztepe Mahallesindeki bir evden çok sayıda elektronik eşya ile 23 Ekim tarihinde Esenler Turgut Reis Mahallesindeki bir evden 2 adet cep telefonu çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde belirlenen 3 kişi 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Abdullah Y. (27)'nin 6, Barış T. (23)'nin 4, Adem A. (28)'nın ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

30 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPTILAR
Bağcılar ve Esenler ilçelerinde girdikleri iki evden cep telefonu ve çok sayıda elektronik eşya çalan şahısların vatandaşa verdiği toplam zararın 30 bin TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÖRÜMCEK ADAM' GİBİ DUVARA TIRMANMIŞLAR
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların evlere girerken birbirlerinden yardım alarak duvarlara tırmandığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler akıllara 'Örümcek Adam' olarak bilinen hayali süper kahraman karakterini getirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:42
"Örümcek Adam" gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada 16.11.2019 | 18:05
03:41
Belediye hoparlöründen öldüğünü duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı 16.11.2019 | 18:04
01:37
Başörtülü kızlara saldıran kişi tutuklandı 16.11.2019 | 18:04
00:42
Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada 16.11.2019 | 18:04
00:34
İstanbul Bebek'te park ücretini peşin isteyen bıçaklı vale dehşet saçtı! 16.11.2019 | 17:40
01:03
Bolu'da kendi ölüm anonsunu duyan vatandaş şoke oldu! 16.11.2019 | 17:24
29:23
İşte Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkıları ve hayat hikayesi... 16.11.2019 | 14:59
02:21
İstanbul’da otomobil hırsızlarına operasyon anı polis kamerasında! 16.11.2019 | 14:42
01:28
İstanbul Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadın adliyeye sevk edildi 16.11.2019 | 12:28
02:04
İstanbul Pendik'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından yüzlerce kişi linç girişiminde bulundu! 16.11.2019 | 12:10
00:44
İstanbul Küçükçekmece'de bıçaklı koca dehşeti kamerada! Çocukların "Hayır baba yapma" çığlıkları yürekleri burktu... 16.11.2019 | 11:50
01:03
İstanbul Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı! 16.11.2019 | 10:51
08:42
İstanbul Sultangazi'de markete sığınan kişiye feci şekilde dayak kamerada! 16.11.2019 | 10:19
00:45
Hercai 22. Bölüm (22 Kasım 2019 Cuma) fragmanında Reyyan-Miran aşkında silahların gölgesinde şok ayrılık! 16.11.2019 | 09:14
02:01:09
Esra Erol 15 Kasım 2019 Cuma canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Bebeğin babası kim? Yasak aşk skandalı... 16.11.2019 | 07:54
07:56
Hacıbektaşoğlu: Ana muhalefetin sessiz kalışı endişe verici 15.11.2019 | 20:56
05:49
Ekrem Kızıltaş, çirkin saldırıyı böyle yorumladı 15.11.2019 | 19:34
06:29
Kapüşonlu bal hırsızı kamerada 15.11.2019 | 18:09
04:20
Güvenlik kamerası görüntüsü her şeyi değiştirdi 15.11.2019 | 18:09
04:13
Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle inşa edilen cami ibadete açıldı 15.11.2019 | 18:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN