Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi kırsalında polisin kovalamacası sonucunda 20 kilo C4 patlayıcı yüklü araç ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi yakınlarında bir araç şüphe üzerine polis tarafından durdurulmak istendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken içerisinde yaklaşık 20 kilo C4 patlayıcı bulundu. Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilirken olayla ilgili M.M isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.