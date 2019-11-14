Şeyh Şüşteri'nin refüjdeki mezar taşına tepki!
Refüjde duran mezar taşı görenleri şaşırtıyor. Refüjde duran bu mezar taşı ise Hacivat-Karagöz oyununu ortaya çıkaran Şeyh Şüşteri'ye ait. 14. yüzyılda Milas'da yaşadığı tahmin edilen Şeyh Şüşteri Türk İslam tarihinde önemli bir değer. 150 yaşına kadar yaşadığı bilinen Şeyh Şüşteri'nin mezar taşı ise refüjde duruyor. Bir kültür hazinesi olan Şeyh Şüşteri'nin mezarının refüjde sergilenmesi büyük tepki topladı. Vatandaşlar Şeyh Şüşteri'nin mezarının hak ettiği makama taşınması için Milas Belediyesi'nin adım atmasını bekliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
01:33
Şeyh Şüşteri'nin refüjdeki mezar taşına tepki! 14.11.2019 | 11:54
05:53
Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş 14.11.2019 | 11:21
01:07
20 öğrenci sivri demirliklerden atlayarak okuldan kaçtı 14.11.2019 | 11:45
02:19
Karabük'te aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı! 14.11.2019 | 11:32
00:52
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor 14.11.2019 | 11:11
01:03
Türkiye Genelinde Hava Durumu 14.11.2019 | 10:51
01:59
Bankayı soyan hırsızın kaçmasına izin vermediler! İşte o anlar... 14.11.2019 | 10:50
01:09
02:24
İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki! 14.11.2019 | 09:52
02:40
Sultangazi’de göçmen kaçakçıları, Afgan aileyi eve kilitledi 14.11.2019 | 10:15
00:52
01:03
08:44
02:00:48
01:25
Cezaevinden firar etti, etek giyip böyle market soydu 13.11.2019 | 18:13
02:14
01:18
Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada 13.11.2019 | 18:13
01:00
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada 13.11.2019 | 18:13
02:09
Yeni doğan beyaz dişi manda görenleri şaşırtıyor 13.11.2019 | 18:13