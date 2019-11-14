Şeyh Şüşteri'nin refüjdeki mezar taşına tepki!

Refüjde duran mezar taşı görenleri şaşırtıyor. Refüjde duran bu mezar taşı ise Hacivat-Karagöz oyununu ortaya çıkaran Şeyh Şüşteri'ye ait. 14. yüzyılda Milas'da yaşadığı tahmin edilen Şeyh Şüşteri Türk İslam tarihinde önemli bir değer. 150 yaşına kadar yaşadığı bilinen Şeyh Şüşteri'nin mezar taşı ise refüjde duruyor. Bir kültür hazinesi olan Şeyh Şüşteri'nin mezarının refüjde sergilenmesi büyük tepki topladı. Vatandaşlar Şeyh Şüşteri'nin mezarının hak ettiği makama taşınması için Milas Belediyesi'nin adım atmasını bekliyor.