Sinop 18 yıl sonra 12 hafız verdi

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını kılanlar, rızık olanlar verilenlerle infak edenlerin zarar etmesi söz konusu olmaz. Kur'an-ı, dünyamızı ve ahiretimizi tanzim eden ahkamla döndüren Rabb'imize, dünya ve ahiretinin salih anahtarını Kur'an'la bize gönderen Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.

Konuşmanın ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Akabinde protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Hafız öğreticisi Süleyman Bayan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Peygamber efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' hadis-i şerifi en güzel bir şekilde odaklandığımız nokta burası. Çocuklarımız inşallah sevgili Peygamber efendimizin bu sözüne mazhar oldular. İnşallah bundan sonra amel edip Rabb'imizin cennetine kavuşacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 hafıza icazetleri verildi. Sinop'tan 18 yıl sonra 12 hafızın çıktığı öğrenildi.