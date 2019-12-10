Web TV Yaşam Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Zanlının yakalanma anları kamerada

Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Zanlının yakalanma anları kamerada

10.12.2019 | 15:23

Batman’da 40 yaşındaki Rıfat Bilici’yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. 6 Aralık’ta 40 yaşındaki Rıfat Bilici yakını olduğu öğrenilen M.B. tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı M.B.’nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:49
Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı... Zanlının yakalanma anları kamerada 10.12.2019 | 15:23
00:17
Konya'da göçen ev yakınında DHA muhabirine canlı yayında saldırı anları 10.12.2019 | 15:23
01:02
Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı 10.12.2019 | 14:21
01:16
Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı 10.12.2019 | 14:03
01:07
Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti 10.12.2019 | 14:15
03:27
Müge Anlı'da yeni gelişmeler! Eski eşini korumak için mi bildiklerini gizliyor? 10.12.2019 | 12:53
04:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zeynep Ergül'ün ağabeyinden çarpıcı açıklamalar! 10.12.2019 | 12:51
00:59
Öğrenciler üşümesin diye her sabah durağı sobayla ısıtıyor 10.12.2019 | 12:20
11:59
Bir anne daha evladına kavuştu! A Haber Ceylan ailesinin evinde! 10.12.2019 | 11:36
03:43
Hafriyat kamyonunun küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasında 10.12.2019 | 11:26
01:34
Konya'da 2 katlı ev çöktü! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 10.12.2019 | 10:51
01:51
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı 10.12.2019 | 10:26
02:12
Zehir tacirlerine Zeus’lu operasyon 10.12.2019 | 10:22
00:19
İngiliz ajanın cesedi böyle bulundu! 10.12.2019 | 10:05
00:50
Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti 09.12.2019 | 19:15
01:26
Ceren Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:50
08:21
25 kişinin yaralandığı dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:22
03:11
Ceren’in katilinin lokanta görüntüleri ortaya çıktı! 09.12.2019 | 18:46
00:31
Yaşı küçük diye alınmadığı bara böyle ateş açtı 09.12.2019 | 18:22
00:38
Tedavi edilen atmaca doğaya salındı 09.12.2019 | 18:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN