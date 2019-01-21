Yaya geçidinde inanılmaz kaza kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, Manavgat ilçesine bağlı Manavgat Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanan V.Ö. isimli genç kadın, kendisine yol veren aracın önünden karşıya geçerken hızla gelen B.A. idaresineki 07 JT 305 motosiklet hafif şekilde çarptı. V.Ö., yere düşmeden kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet devrilip yaklaşık 30 metre sürüklendi. Motosikletin sürüklendiğini gören genç kadın o anlarda kısa süreli şok geçirdi. Elini ağzına kapatıp ne yapacağını bilmez halde yardım isteyen kadının o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye aniye kaydedildi.

Yayanın geçtiği sırada araçların durarak yayaya yol verdiği, motosikletin ise duran araçların arasından hızla geçerek yayaya çarptığı ve sürüklendiği gözlendi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. olay yrindeki ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.