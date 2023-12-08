1 kişinin ölümüne neden olan EGO şoförünün cezası belli oldu

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı. Otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilen Çiçek hakkında, 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
'ASLİ KUSURLU'
Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yıldırım Çiçek hakkında verilen mütalaada, Ayaş yolu Yenikent istikametine doğru 61 kilometre hızla ilerlerken sol eli direksiyon simidinde, sağ elinin cep telefonunda olduğunu kaydedildi. Sanığın tehlikeli durumu önceden fark etme ve ani önlemlerle kazanın önüne geçme oranının azalmasına rağmen sol elinin avuç içini direksiyon simidinin orta kısmına dayayarak seyrine devam ettiği ve aracın sağ tarafa bankete doğru şerit değiştirdiğini aktaran cumhuriyet savcısı, sanığın aracın sağ ön kısmı ile bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan Hatice Akcabayır'ın vefatı ve 34 müştekinin yaralanmalarında 'asli kusurlu' olduğunu aktardı.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Çiçek'in avukatı esasa ilişkin mütalaaya karşı yazılı savunmalarını verdiklerini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti. Müşteki avukatları ise Çiçek'e 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan değil, 'Kasten ölüme sebebiyet verme' suçundan ceza verilmesi gerektiğini kaydederek, 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılarak tutuklanmasını talep etti.