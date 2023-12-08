1 kişinin ölümüne neden olan EGO şoförünün cezası belli oldu

'ASLİ KUSURLU'

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yıldırım Çiçek hakkında verilen mütalaada, Ayaş yolu Yenikent istikametine doğru 61 kilometre hızla ilerlerken sol eli direksiyon simidinde, sağ elinin cep telefonunda olduğunu kaydedildi. Sanığın tehlikeli durumu önceden fark etme ve ani önlemlerle kazanın önüne geçme oranının azalmasına rağmen sol elinin avuç içini direksiyon simidinin orta kısmına dayayarak seyrine devam ettiği ve aracın sağ tarafa bankete doğru şerit değiştirdiğini aktaran cumhuriyet savcısı, sanığın aracın sağ ön kısmı ile bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan Hatice Akcabayır'ın vefatı ve 34 müştekinin yaralanmalarında 'asli kusurlu' olduğunu aktardı.