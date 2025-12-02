1 Ocak’ta Sarp Sınır Kapısı’nda uygulama değişiyor

Yeni yıl ile birlikte Sarp gümrük kapısından geçişlerde Kimlik ve Pasaport dışında ek belgeler gerekeceği belirtildi. Sarp sınır kapısından Kimlik ve pasaportla geçişlerin yılbaşına kadar geçerli olduğu yılbaşı sonrasında ise buna ek olarak zorunlu seyahat ve sağlık sigortası gerekecek.

ZORUNLU SİGORTA NELERİ KAPSAYACAK?

Hastane ve tedavi masraflar, Kazalar, Acil müdahaleler, Zorunlu geri dönüş işlemleri. Ayrıca Hopa - Sarp Sınır Kapısı'ndan günübirlik geçer yolcular da bu sigortayı yaptırmak zorunda olacak.