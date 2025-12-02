Haberler Yaşam Haberleri 1 Ocak'ta Sarp Sınır Kapısı'nda uygulama değişiyor
Giriş Tarihi: 2.12.2025 21:43

1 Ocak'ta Sarp Sınır Kapısı'nda uygulama değişiyor

1 Ocak 2026 itibarıyla Gürcistan'a giriş kurallarında değişiklik yapılıyor. Artık ülkeye giriş için sadece kimlik veya pasaport yeterli olmayacak.

MUSTAFA BAYRAK
Yeni yıl ile birlikte Sarp gümrük kapısından geçişlerde Kimlik ve Pasaport dışında ek belgeler gerekeceği belirtildi. Sarp sınır kapısından Kimlik ve pasaportla geçişlerin yılbaşına kadar geçerli olduğu yılbaşı sonrasında ise buna ek olarak zorunlu seyahat ve sağlık sigortası gerekecek.

ZORUNLU SİGORTA NELERİ KAPSAYACAK?

Hastane ve tedavi masraflar, Kazalar, Acil müdahaleler, Zorunlu geri dönüş işlemleri. Ayrıca Hopa - Sarp Sınır Kapısı'ndan günübirlik geçer yolcular da bu sigortayı yaptırmak zorunda olacak.

