10 bin lira için bir can gitti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaatlarda kullanılan iskele için aralarında 10 bin lira alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kardeş tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer Kandemir (39) öldü, Önder Kandemir ise tedaviye alındı. Cinayet şüphelisi ise polis tarafından yakalandı. Olay, Gültepe Mahallesi Kaynarca caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. ile Ömer Kandemir (39) arasında inşaatlarda kullanılan iskele için 10 bin lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile yanındaki kardeşi Önder Kandemir'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, iki kardeşi vuran Halil B.'yi gözaltına aldı.